IO e la TIGRE ti raccontano il nuovo EP

“Per sempre” è il nuovo EP di IO e la TIGRE, uscito lo scorso mese per Garrincha Dischi dopo l’esordio discografico con “10 e 9” del 2015.

Ci siamo fatti raccontare dal duo più GRRRR dell’indie italiano ogni traccia di questo nuovo lavoro.

Non finirà

E’ un cortocircuito decisionale. E’ il tempo che ti si dilata tutto attorno e che non ti consente di andare avanti né di trovare vie d’uscita. La presenza del rapper Slat nel testo è qualcosa che abbiamo fortemente voluto e sentire quelle parole all’interno del pezzo ci ha decisamente emozionate. Il non durerà è così divenuto un non finirà. Anche grazie a lui.

Tu per me

Ci sono persone che nelle relazioni riescono a sfuggire come i supereroi. Quelli tanto impegnati a salvare il mondo, quanto a celare la propria vera identità. Ecco, non c’entra nulla con tutto ciò, ma la lettura di Fegato e Cuore di Alessandro Marchi, il cui protagonista del libro vive con il proprio cuore chiuso in un barattolo e riposto su uno scaffale della propria stanza, ha incanalato questa riflessione e le ha infuso un tono ironico. Guardarsi allo specchio può essere la criptonite più potente.

Bianconiglio

In amore vince chi fugge. Sì, ma che ansia…

L’indifferenza

È una canzone molto triste. Talmente triste che la TIGRE non l’ha voluta suonare. Così triste che le bacchette tengono il tempo come in un conto alla rovescia, quello che precede la fine di tutto. Vorremmo smetterla noi con le canzoni tristi. Cosa credete che si stia bene…! Grrr!!!