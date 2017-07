I migliori album elettronici da non perdere usciti a luglio

Tra le tante uscite discografiche degne di nota di questa annata musicale arrivata praticamente al suo giro di boa si sta facendo notare in maniera sempre più insistente questo “The Album”. Del suo misterioso autore, il tedesco Stefan Wust nascosto dietro la sigla SW., e della sua label SUED, sulla quale questo longplayer d´esordio è uscito originariamente ed unicamente in versione vinile lo scorso anno, non si sa quasi nulla. Merito va alla Apollo/R&S di averlo scoperto e ripubblicato permettendo ad un largo numero di ascoltatori di poterne apprezzare il fantastico sound. L´ispirazione proveniente dai 90s è dichiarata, la stessa label R&S è in parte custode di quell´eredità e continuatrice di quella tradizione musicale, ed il tedesco la onora riuscendo a coniugare con sicurezza stilistica e senza soluzione di continuità house, techno, breakbeats e drum & bass e dando vita con gran perizia tecnica ad un tutt´uno prodotto con precisione chirurgica, indefinibile per le coordinate che musicali che va a toccare e, forse proprio per questo, irresistibilmente originale e fresco.