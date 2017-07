Era il 1995 e i Daft Punk avevano appena pubblicato il singolo di debutto, The New Wave. Poco dopo, l’elettronico duo parigino fece uscire anche il primo remix, Get Funky Get Down, traccia dei The Micronauts.

Dopo più di venti anni, il remix di debutto dei Daft Punk avrà una ristampa in vinile, prevista per il 18 Agosto, che includerà anche la “J Dubs Edit” di Jamie Fry’s e un’inedita “Nature’s 1994 Cassette Version” ritrovata in una registrazione su cassetta del 1994.

Per il pre-order, qui.