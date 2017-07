Dopo avervelo mostrato in pillole, tra Brad Pitt ed altre storie, ecco il l’intero live set di Frank Ocean al FYF Fest. Grazie a @briankinnes.

Qui c’è anche la scaletta:

Pretty Sweet

Solo

Chanel

Lends

Biking

Hublots

Commes Des Garcons

Runnin Around/Good Guy

Poolside Convo/Self Control

Wither

Close to You/Never Can Say Goodbye

Ivy

Only You (Steve Monite cover)

Thinkin Bout You

Nights

Pink + White

Futura Free

Nikes