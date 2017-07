The Pollyseeds – Intentions (ft. Chachi)

Ad un paio di settimane dall’uscita del primo album “Sounds of Crenshaw Vol. 1″, i Pollyseeds – la nuova band di supermusicisti capitanata da Terrace Martin – lanciano anche il loro primo video, una festa in stanzetta piena di palloncini e ragazze bellissime. Provate a riconoscere chi hanno invitato.