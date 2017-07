L’attesa è quasi finita: non abbiamo ancora una data precisa ma presto potremo ascoltare il Cozy Tapes Vol. 2 by A$AP Mob.

L’ha spoilerato su Twitter proprio A$AP Rocky che in CAPS LOCK ci ha detto che il lavoro è prontissimo.

COZY TAPES TOO (2) FINISHED! CANT WAIT 4 YALH 2 HEAR THIS SHIT!!! R.I.P YAMMY YAMS…. A$VP FOREVER!!! — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) July 29, 2017