Ricordi quand’eri ragazzino e non perdevi nemmeno una puntata di Total Request Live?

Bene, preparati, perché lo show andato in onda su MTV dal 1998 al 2008 tornerà in autunno e ti riporterà di nuovo ai piedi della TV.

Lo ha detto il presidente di MTV, Chris McCarthy, al New York Times: TRL tornerà in ottobre con un enorme studio di fronte al Times Square.

Ritornerà anche in Italia con Giorgia Surina e Marco Maccarini?