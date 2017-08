Giorgio Poi ti consiglia 5 libri per l’estate

Abbiamo pensato che non vogliamo farti tornare scemo dalle vacanze estive.

Vanno bene le lezioni di acqua gym al mattino, va bene guardare il mare passare e ripassare sui sassolini bianchi, contare le conchiglie, contare gli spritz e smettere di contarli.

Però almeno un libro in borsa te lo vuoi portare?

Perciò, abbiamo chiesto a Giorgio Poi di consigliarti 5 libri da leggere sotto l’ombrellone: fossi in te andrei di corsa in libreria a comprarli tutti a occhi chiusi.

Anzi, sei in Sicilia tra il 5 e il 6 Agosto, vai a dirgli grazie al Mish Mash Festival di Milazzo, dove suonerà con Andrea Normanno (live set), Colombre, Carl Brave x Franco126, Gazzelle, Clap Clap (live), Be a Bear (live set), VeiveCura, I Camillas, Canova, JOLLY MARE.