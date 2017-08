Se non vuoi annegare in un mare di noia e sudore, afferra questa ciambella a strisce bianche e blu che si chiama Miscellanea Estiva by Dee Jay Park.

Quarantadueminutiequaranta di soul, jazz, funk e ghiaccio da sorseggiare a bordo piscina o in braccio al condizionatore.

Il mixtape esce anche in copia fisica in coppia a un bellissimo pallone gonfiabile da spiaggia con logo della cover firmato PASTA.

L’artwork, invece, è di Lorenzo Vizin.

Per comprare tutto manda una mail qui.