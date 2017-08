I dischi fondamentali di Dutch Nazari

«DLSO mi ha chiesto di scegliere i miei dischi fondamentali, ho scelto una lista dei dischi più importanti per la mia formazione.

Il primo rappresenta la fase dell’infanzia, quando la scelta della musica che ascolti è prevalentemente fatta dai genitori. Ascoltavamo tantissimi dischi di musica italiana, da Rino Gaetano a Lucio Dalla, ma quello che preferivo tra tutti era: “Samuele Bersani – Samuele Bersani”.

Ho un fratello maggiore che ha quattro anni più di me, quindi la seconda fase è quella delle influenze musicali fraterne. Di quel periodo i due dischi che più mi hanno segnato anche e soprattutto nel lungo periodo sono: 99 Posse – La Vida Que Vendrà e Subsonica – Microchip Emozionale.

Successivamente la scoperta del rap, diventato per alcuni anni la mia unica passione, e in particolare del rap italiano, è avvenuta in un primo momento attraverso l’ascolto dell’album di Fabri Fibra – Mr Simpatia.

Dopo quello per alcuni anni ho ascoltato praticamente solo rap italiano, studiandone a fondo le tecniche e il modo di piegarle al servizio dei miei contenuti.

In questa fase arrivò un altro disco che per me costituì quasi un’epifania: Dargen D’amico – Di Vizi Di Forma Virtù.

Infine per fare un flash forward al periodo contemporaneo, i due dischi che ho ascoltato di più rispettivamente nel penultimo e nell’ultimo anno sono “The Life Of Pablo” di Kanye West e “Malibu” di Anderson .Paak.»

Samuele Bersani – Samuele Bersani



99 Posse – La Vida Que Vendrà



Subsonica – Microchip Emozionale



Fabri Fibra – Mr Simpatia



Dargen D’Amico – Di Vizi Di Forma Virtù



Kanye West – The Life of Pablo



Anderson .Paak – Malibu



Dutch Nazari sarà in tour quest’estate e puoi vederlo qui:

5 agosto, Montichiari (BS), Clear Mountains Festival

6 agosto, Milano, Carroponte, opening for Willie Peyote

8 agosto Alberobello (BA), Farm Festival

18 agosto, Fermo, Tangram Fest

27 agosto, Asolo (TV), AMA Music Festival

2 settembre, Reggio Emilia, Eleva Festival