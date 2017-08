E beati voi che eravate lì!

Ieri sera, durante lo show di Tyler, The Creator a New York, sono saliti sul palco anche Frank Ocean e A$AP Rocky: il primo per “Who Dat Boy?”, il secondo per accompagnare Tyler in “Telephone Calls”.

Rosichiamo tantissimo.

Tyler & Frank @ the Studio at Webster Hall rn A post shared by joncaramanica (@joncaramanica) on Aug 3, 2017 at 5:51pm PDT

Tyler & A$AP Rocky @asaprockying @tylerthecreator #tylerthecreator #asaprocky A post shared by -_- (@a_summa) on Aug 3, 2017 at 6:06pm PDT