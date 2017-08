Il nuovo video di JAY-Z è un remake di Friends

Moonlight è il nuovo video di JAY-Z, tratto dall’album 4:44 ed è un remake dell’iconica sit-com Friends, andata in onda tra gli anni 90 e i primi 2000.

Diretto da Alan Yang (Master of None), ha un cast all-black che vede Issa Rae nei panni di Rachel, Tiffany Haddish in quelli di Phoebe e Tessa Thompson in quelli di Monica.

Il video lo trovi su TIDAL –se non lo hai ancora provato, dovresti.

Se non vuoi, guarda qui sotto.

Jay-Z is a mastermind. "Moonlight" is probably one of the best music videos of the year. So much symbolism. Don't have Tidal? I got you. pic.twitter.com/IZWNiFpdeV

— Jessie 🇰🇪 (@JMKTV) 5 agosto 2017