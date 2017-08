Il Pop-Kultur di Berlino è una wunderkammer di cultura pop

C’è un festival a Berlino che è una delizia e si chiama Pop-Kultur. Beh, parlare di festival non è tecnicamente giusto: è un happening con gustosissimi eventi. E no, nessun amico ve ne ha parlato quindi lo faremo noi.

La prima edizione del Pop-Kultur si è svolta nel 2015 all’interno del Berghain; l’hanno scorso si è spostata nel vivacissimo quartiere di Neukölln; quest’anno è approdata in uno dei poli culturali della città, il Kulturbrauerei. Dal 23 al 25 Agosto per tre giorni musicisti, artisti, autori, performer ma anche politici e imprenditori si uniranno nel quartiere di Prenzlauerberg per contemplare e discutere di molte sfaccettature della cultura pop. Il programma del Pop-Kultur di quest’anno è particolarmente ricco e include:

– commissioned works, una delle tante novità di questa edizione: performance appositamente concepite per il festival. Due nomi su tutti: Darkstar e il regista Cieron Magat (sì, quel Cieron Magat) e How To Dress Well & Jens Balzer.

– talk e conferenze, qualche esempio: a noi gasano un sacco quelli sul rapporto tra religione e musica pop (pensa a Kanye West o a Sufjan Stevens), l’importanza del vocoder o l’influenza dei CAN sulla musica odierna.



– esibizioni e mostre, ad esempio una retrospettiva sugli hype sticker, quegli adesivi schiaffati sulla plastichina del tuo cd o vinile preferito con la frasettina introduttoria (“A TRUE MASTERPIECE”) che creava un’aspettativa smisurata

–ma soprattutto concerti, oltre 70. Vi diciamo quelli che non ci perderemo per nessuna cosa al mondo: il da noi amatissimo Alex Cameron, Liars (con il nuovo lavoro), l’eroina folk Jessica Pratt, Alexis Taylor degli Hot Chip, Anna Meredith, la new sensation teen-dream-pop Let’s Eat Grandma, La Femme, gli storici Arab Strap, Throwing Shade e Young Fathers.

In tutto questo dj-set, letture, proiezione di pellicole e documentari e molto altro. Il Pop-Kultur vi aspetta. E pure i cagnetti dei poster vi aspettano.

Info: http://www.pop-kultur.berlin/

Quando: 23-25 Agosto 2017

Dove: Kulturbrauerei, Prenzlauerberg, Berlino (Germania)