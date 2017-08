A due anni dall’addio, torna in tv la cosa più bella di sempre: David Letterman.

Rendiamo grazie a Netflix che stringe con il conduttore del Late Show l’accordo di girare una serie di interviste nei prossimi mesi.

Il programma non ha ancora un titolo ma sappiamo che la premiere della serie è prevista per il 2018.

Chiaro che non stiamo nella pelle ma, per ingannare l’attesa, abbiamo voluto ripercorrere i 15 momenti musicali più belli del Late Show di David Letterman.