Si chiama Squeeze Music e, ça va sans dire, è un’invenzione dei Giapponesi.

Questa macchina prende la tua canzone preferita, ne analizza il mood (triste, romantica, feliciona) e la trasforma in un drink.

Ogni emozione ha il suo gusto specifico.

Certo, ce ne sono solo 5 perché per ora il dispenser è solo un prototipo ma quando verrà commercializzato (si spera), avrà un sacco di gusti in più.

Sei già pronto a bere la tua canzone preferita?

Chissà di che sa 9 Maggio, per esempio.