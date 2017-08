Skepta – Hypocrisy

Entriamo in questo listone con un calcio alla porta come in un poliziesco degli anni novanta in nome della giustizia: “They try to disrespect me when they’re online especially.” “canta” Skepta in questo brano, accompagnato da un video retro e un po’ in stile karaoke diretto da lui, North London MC e Matt Walker. Per una volta non ci concentriamo soltanto sulla nike ricamata sul suo spolverino.