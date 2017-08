Tyler, The Creator ha fatto visita al quartier generale della Converse a Boston e lì, girovagando per la fabbrica, ha preso lezioni sulla storia delle One Stars e sul modo in cui sono fatte.

Il creativo Tyler non ha perso tempo e ha subito messo in pratica quanto imparato, dimostrando di essere un drago anche davanti a una macchina da cucire.

Qui sotto puoi vederlo all’opera mentre cuce una stella su una delle scarpe.