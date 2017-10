Il recap degli album elettronici usciti a settembre

Non del tutto sconosciuto a chi segue con un minimo di attenzione le novità house, il francese Folamour ha buone probabilità di allargare la propria fan base grazie ad un debutto sulla lunga distanza che delizierà non poco quanti sentono la mancanza del più classico french touch.

Infatti questo “Umami”, in uscita su Moonrise Hill Material -label fondata tra gli altri anche dallo stesso produttore – è uno splendido concentrato di soul, funk e disco centrifugati secondo i dettami della piú classica filter house.

In aggiunta Bruno Boumendil – vero nome del produttore – arricchisce il tutto con raffinatezze jazzy ed un approccio tipicamente hip hop all’arte del taglia e cuci da campionatore.

Prendendo ispirazione e celebrando la cultura e l’estetica del paese del Sol Levante al quale sembra essere molto legato, il produttore riesce -grazie a sottili citazioni melodiche ed evocativi samples – a dare un taglio personale ed intimo ad un disco che già di suo sprizza calore ed espansività da tutti i pori.