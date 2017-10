Cante ha fatto una playlist per prepararti alla serata di Autentica con Alexander Nut

Per venerdì 6 ottobre non prendere impegni: se sei a Firenze non puoi assolutamente mancare alla serata di Autentica con Alexander Nut, uno dei nomi più brillanti della musica elettronica internazionale, nonché fondatore con Floating Points della Eglo Records.

Ad aprire la serata c’è Cante, Dj resident di Autentica e record collector misticamente devoto all’old school house, rare funk, disco e soul.

Proprio da lui ci siamo fatti confezionare una playlist per arrivare preparati all’evento: la scarichi qui (ancora per 4 giorni).

TRACKLIST:

1. Hold On To Your Dreams – Jah Wobble,The Edge, Holger Czukay

2. Jayda G – Rishikesh

3. Nancy Azzurro – Grace

4. Jaz – Geisha (Tea For Two Jaz Edit)

5. Klaves – When She Leaves

6. Tommaso Cappellato – Team Ball (feat. Victor Lewis)

7. Fresh & Low – New Life

8. Ron Trent & Manoo – The Sound

9. Workdub – Caravan Revisited

10. Maren Sukie – Found A New Love