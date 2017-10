Durante la data del CTRL tour a Los Angeles, Kendrick Lamar è salito sul palco per accompagnare SZA in “Doves In The Wind”.

https://www.instagram.com/p/BZiP79wHabM/

Puoi guardare un pezzetto della performance e crepare d’invidia qui sotto.

https://www.instagram.com/p/BZhM_NFgOWE/