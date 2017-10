Stormzy – Gang Signs & Prayer (film)

Partiamo subito con arroganza e pugni stretti con questo minifilm di 16 minuti che ha come sottofondo l’ultimo album di Stormzy “Gang Signs & Prayer”, e in cui vediamo delle scene narrate di una storia intervallate da performance live. Dentro ci sono almeno tre cose che mi piacciono: la Muralla Roja in Spagna, i parrucchieri per neri, il mio sogno ricorrente di entrare in un supermercato in bicicletta e rovesciare tutto.