Non perderti The Sound Of Mercury Rising di DJ Harvey

Se esiste una vera rockstar all’interno della categoria dei dj (un po’ una contraddizione in termini a pensarci bene), beh quello è sicuramente DJ Harvey. A firma del britannico sta per uscire sul mercato una compilation basata sulla recente residenza estiva al club Pikes di Ibiza. Al suo interno, tra le altre rarità e prelibatezze musicali, anche una chicca proveniente dal glorioso passato della musica italiana. Infatti già disponibile in versione 12″ un sampler che contiene il classico “Danza dell’Acqua” del nostro Tony Esposito. Se non c’eravate o non ve la ricordate, ecco un ripassino:

La compilation si intitola “The Sound of Mercury Rising”.