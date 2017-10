Che incubo quell’estate del 2002: Asereje delle Las Ketcuhp era praticamente ovunque e per te non aveva alcun senso.

Al massimo poteva sembrarti uno scioglilingua di cui eri in grado di ripetere solo le prime 3/4 parole del ritornello. Già, il ritornello.

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Quel ritornello si portava dietro una sola grande domanda: PERCHÉ?

Finalmente, grazie a Twitter, anche un brano come Asereje ha un senso (balletto a parte).

Questo tale @kueaff ha esaminato il testo della canzone e scoperto il significato profondissimo del ritornello, a partire dal protagonista del brano: Diego.

La letra empieza "mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando"

Ok el personaje principal es Diego — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017

Diego che non se la passava proprio benissimo

"Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando"

Es decir, Diego estaba muy muy drogado — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017

Ma glie piaceva balla’

"Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo rakatanga"

La disco estaba llena, a Diego le gusta la música — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017

E conosceva il DJ che a mezzanotte gli metteva sempre la cancion mas deseada

"Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada"

Diego es amigo del DJ y va a pasar su canción favorita. — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017

E qual era sta canzone?

Rapper’s Delight dei The Sugarhill Gang

Se llama Rapper's Delight, de The Sugarhill Ganghttps://t.co/nC00hrEmDG — milky silver chance (@Kueaff) September 25, 2017



Lo riconoscete sto ritornello?

