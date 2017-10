I Fitness Forever ti raccontano i dischi che hanno influenzato Tonight

Il 29 settembre è uscito uno di quei dischi che non devi lasciarti scappare per nessun motivo al mondo.

Si tratta di Tonight dei Fitness Forever e devi ascoltarlo semplicemente perché è uno quegli album che ti fanno tirare un respiro fortissimo, ti riempiono i polmoni di aria nuova, pur essendo ricchi di riferimenti (com’è giusto che sia).

Il lavoro, uscito per Elefant Records, è frutto di 4 anni di scrittura meticolosa, ascolti, sudore, amore.

Quello che ne viene fuori è un mix esplosivo di suoni raffinati, tropical-funk e mediterranei: arrangiamenti magistrali, boccate d’archi e tutta la magia della disco music di canzoni come Andrè (quasi una dedica a tutti gli appassionati di Napoli Segreta)

Ecco, c’è talmente così tanto da scoprire su quest’ultimo lavoro dei Fitness Forever, che abbiamo chiesto al nostro amatissimo Carlos di raccontarci gli ascolti che hanno influenzato la scrittura di questo disco.

Lui è tipo uno scienziato della musica, degli aneddoti più assurdi dietro ai dischi, per cui trasformatevi in delle spugne che c’è molto da imparare.