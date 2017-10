Un po’ di cose successe a settembre nel mondo Hip Hop

Rieccoci ad un altro appuntamento del nostro recap mensile hip hop, con ciò che più ha meritato una menzione in questo mese.

Le vacanze sono finite, inizia a far fresco, il sole tramonta prima e ormai siamo tutti tornati alla classica routine di lavoro o scuola, e sono tornati a pieno regime anche i rapper che, infatti, tra news e tease riguardo album in arrivo, snippet e première di versioni inedite, uscite inaspettate, hanno reso interessante e pieno questo mese, dando anche una bella idea di ciò che ci aspetta nei prossimi.