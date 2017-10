Quello dei Bicep è il disco giusto al momento giusto

I Bicep sono una di quelle formazioni che è facile prendere per scontate, perché talmente da tanto tempo sulla scena da dare l’impressione di esserci sempre state.

Salvo poi accorgersi che, nonostante la mole di releases di successo, un attività ininterrotta di dj e perfino un rispettato e colto blog, nella loro discografia mancava ancora la doverosa inclusione di un primo long-player.

Grazie all’apporto della premiata label Ninja Tune i due nord-irlandesi mettono finalmente rimedio a questa mancanza mostrando nell’arco di dodici tracce con quanta cura la loro musica venga prodotta e quanto largo sia lo spettro delle influenze che li animano.

Non che questo vada a scapito dell’uniformità del prodotto finito.

In tutti i brani si dipanano melodie immediate ma mai banali, i synths si stagliano cristallini ed allo stesso tempo caldi mentre i beats richiamano alla memoria in maniera non troppo specifica e pedissequa quelli che facevano muovere i dancefloor dei 90s.

Il disco giusto al momento giusto insomma.

Leggi tutte le altre recensioni dei dischi elettronici usciti a settembre