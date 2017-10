Guarda Boys, il nuovo (strano) video della Brockhampton

“Boys” è il nuovo video della Brockhampton, il gruppo di Kevin Abstract e come sempre quando credevamo di aver scoperto tutti i segreti arcani del collettivo ci ritroviamo spiazzati a causa di un qualcosa che non corrisponde perfettamente al modus operandi più classico.

Innanzitutto il brano è una delle hit del primo album della boy band, “Saturation I”, e se il fatto che il video sia stato fatto uscire dopo la pubblicazione di un secondo album e dei corrispettivi video può sembrare strano, questa scelta scelta si confà perfettamente all’idea di una trilogia omogenea e continua, dovuta al semplice motivo che creare un’unica compilation senza “spezzare” in tre dischi sarebbe stato impossibile.

In secondo luogo il video è stato caricato su un canale parallelo, sempre del gruppo ma piuttosto trascurato, che contiene vere e proprie perle cinematografiche dei primi anni come i mini-documentari “Dreams die young” che i nuovi fan apprezzeranno sicuramente.

Parliamo del video. Se lo screenshot di presentazione è la tradizionale scritta del titolo, una volta aperto il filmato presenta subito delle novità: non abbiamo più la frase formulare “Me llamo Roberto”; il video non è più diretto da Kevin, ma dallo stesso Roberto; la scritta iniziale parla di Ameer e di una fantomatica storia in cui lo trovano senza gambe in un bosco dell’Oregon; si tratta di un piano sequenza che inquadra a turno i membri della BH, seduti o sdraiati in una hall in cui probabilmente hanno appena concluso un concerto o dove si deve ancora svolgere.

È giusto ricordare che in questo momento la boy band ha concluso un tour piuttosto lungo negli USA e in Canada che ha totalizzata copiosi sold-out: senza dubbio questa esperienza sarà decisiva per la loro scrittura e avrà un forte impatto sul terzo capitolo della trilogia.

Nel frattempo possiamo goderci il mantra di Matt Champion, una delle frasi più belle dei due album: “from motels to hotels, I’m good, bitch, I’m good.” E aspettare altri video.