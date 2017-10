Qualche ragionamento su Love What Survives dei Mount Kimbie

Chi ci legge con attenzione saprà che di e con i Mount Kimbie abbiamo scritto e parlato spesso.

Continuiamo a farlo perché ogni loro nuova uscita discografica ce li presenta sempre un po’ più maturi, fedeli a se stessi pur aggiornando sempre di un tot il proprio sound.

In questo loro nuovo “Love What Survives” la matrice (post)dubstep resta evidente anche se per l’occasione i due britannici hanno abbracciato completamente gli influssi, già presenti sotto traccia in alcune delle loro produzioni passate, del post punk e della cold wave.

Le linee di basso ed i beats si sono fatti più incalzanti e cupi – come la migliore tradizione del genere pretende – ed energizzano gran parte dei brani. Altro elemento di novità, il gran numero di vocalisti che supportano il duo, primo fra tutti il tenebroso James Blake, che compare in ben due brani, affiancato da un King Krule ferocissimo ed ancora da una giovanissima e promettente Micachu ed Andrea Balency.

