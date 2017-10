ASICSTIGER GEL KAYANO TRAINER KNIT TWISTER YARN

Dopo la Space Dye di Luglio, ASICSTIGER presenta il nuovo modello GEL Kayano Trainer Knit Twisted Yarn in tre varianti colore: Black, Peach e Blue.

Il lancio è accompagnato da un nuovo episodio della campagna “I am self. I am Tribe” che vede come protagonista Emis Killa.

«Il video della campagna racconta l’impegno, la dedizione e il sacrificio, costanti della vita di Emis Killa che si tratti di rap, boxe o graffiti. La verità dietro ogni verso scritto, Il sudore dietro ogni gancio affondato, la voglia di esprimere se stessi attraverso mura e colori rendono Emis Killa uno degli artisti più autentici della scena italiana. Una veridicità condivisa con il pubblico sotto palco e con gli amici di una vita che lo rende l’interprete perfetto di “I am self. I am Tribe”.»

Un po’ di foto delle colorazioni.





Guarda più da vicino la GEL Kayano Trainer Knit Twisted Yarn.