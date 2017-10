Ascolta in anteprima Please di Daniele Sciolla

Daniele Sciolla è da anni uno dei membri degli ANUDO e di Elephantides, due tra i progetti musicali più interessanti che abbiamo ascoltato in Italia negli ultimi anni.

Non pago delle sue esperienze tra elettronica, synth e jazz, oggi Daniele ritorna a lavorare anche a suo nome, testimoniando ulteriormente il suo stato di grazia. Varietà è il titolo di questo nuovo EP – in uscita per Nereau Records – e Please è il brano che oggi vi presentiamo in anteprima, sia in versione video che solo audio. Sempre ispiratissimo.

Segui Daniele Sciolla su Facebook: https://www.facebook.com/danielesciolla/