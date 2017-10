King Krule ha preferito non collaborare con Kanye West

Il 13 Ottobre uscirà finalmente The Ooz il nuovo album di King Krule di cui, proprio ieri, abbiamo avuto un’altra anticipazione.

In un’intervista per il New York Times, ha dichiarato di aver rifiutato un’importante collaborazione:

I remember even getting hit up by Kanye to go to the studio. Anyone else in my shoes would’ve done it…I couldn’t be bothered.

Possiamo pensare che sia rimasto scottato dalla questione di Frank Ocean, ma Joe Coscarelli del NYT spiega così:

It wasn’t out of a sense of superiority, [Marshall] stressed, but because of the pressure to create on call.