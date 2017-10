Vi piacciono i giochi punta e clicca? Vi piace Stranger Things?

Se sì, potete godervela alla grandissima.

La serie di Netflix (che presto tornerà con una nuova stagione) è diventata un videogioco disponibile in app store per tutti gli smartphone.

Grafica anni 80, sapore di Nintendo e un’unica mission: salvare Will dal Demogorgone.

Pronti ad andare nel Sottosopra?

Scaricate gratis qui per iOS e qui per Android