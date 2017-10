Planet Giza e Heartstreets hanno due nuovi brani prodotti da Kaytranada

I canadesi Planet Giza hanno collaborato con Kaytranada per Domina, traccia del loro ultimo album Détour: Zayad City.

Kaytra is the homie… He’s been supporting us since day one. As far as the collaboration, it was pretty simple, he sends us a bunch of his drum loops to choose from, and we made the beat around the one that we really liked

Ed è sempre dal Canada che viene un’altra collaborazione con Kaytranada: si tratta del duo soul Heartstreets che ha scelto di lavorare col producer sulla traccia Blind