The Weeknd e Marvel ti presentano il libro di Starboy

The Weeknd era una settimana che seminava indizi via Twitter e finalmente l’annuncio vero e proprio è arrivato.

The Weeknd and Marvel presents : STARBOY… comic book coming soon. I’ll be signing autographs in the Marvel Booth @ 2:30 #NYCC pic.twitter.com/gzblm3COOL

— The Weeknd (@theweeknd) October 7, 2017