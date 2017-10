Ora puoi ascoltare The Way I Feel di Miley Cyrus, Tyler, The Creator e Pharrell

Nel 2013, una Miley Cyrus tutta presabene dall’hip-hop pubblicava il suo album Bangerz con le collaborazioni di Big Sean, Nelly, French Montana e Future.

Tutte queste collaborazioni, meno che una, quella già annunciata nell’ottobre del 2012 con tanto di documentazione fotografica e in un’intervista a Cosmopolitan del 2013.

Stiamo parlando della collaborazione con Tyler, The Creator, cioè del brano The Way I Feel, prodotto da Pharrell.

Sfortunatamente la traccia non è mai entrata a far parte dell’album Bangerz, per ragioni a noi sconosciute. Ma, dopo una serie di snippet di bassa qualità, oggi possiamo ascoltare l’intera The Way I Feel come si deve.