42 Records presenta 35mm, collana in vinile dedicata alle colonne sonore

35mm è il nome che 42 Records ha scelto per la sua nuova collana di vinili dedicata alle colonne sonore e alle sonorizzazioni cinematografiche.

La prima pubblicazione sarà la colonna sonora di Nico, 1988 film in uscita proprio oggi al cinema per la regia di Susanna Nicchiarelli: la soundtrack è firmata dai Gatto Ciliegia contro il grande freddo e alterna composizioni originali a cover e rielaborazioni del repertorio di Nico reinterpretate dalle voce di Trine Dyrholm (attrice protagonista del film).

La colonna sonora uscirà sia in formato digitale e sia in vinile a tiratura limitata e numerato a mano.

Non conosciamo ancora la data della release ufficiale ma il progetto si preannuncia essere fighissimo. Se poi è firmato 42 Records, garanzia in più.