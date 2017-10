Guarda il nuovo video di Rex Orange County, Loving is Easy

Ci risiamo. Alex aka Rex Orange County ha fatto uscire l’ennesima hit e questa volta insieme a un video in step-motion che ci fa rivivere i tempi di William & Gromit o Galline in fuga. Il tema di Loving is Easy è sempre lo stesso: si parla di Thea e di come questa ragazza gli abbia cambiato la vita. Il pezzo trasmette serenità e quiete, emozioni totalmente contrastanti da quelle più travagliate tipiche dei pezzi alt-R&B a tematica amorosa. La canzone vanta tra l’altro la collaborazione di Benny Sings.

Quindi se avevate bisogno di un’ ulteriore motivazione per prendere l’aereo ed andare a vederlo in una delle otto date del tour europeo (è superfluo dire che l’Italia non c’è), oggi l’avete trovata.