Ti presentiamo Barack con Lose The Map, Find Your Soul

Barack è il progetto indie-folk dell’italo-francese Lorenzo Clerici che ha pubblicato The Journey I Never Made, il suo primo EP, nel 2011 e oggi ci presenta il primo album: Lose The Map, Find Your Soul, fuori per Prismopaco Records.

Il “Viaggio“ intrapreso nel primo EP prosegue il suo cammino. Questa volta spingendosi oltre il “confine”, sperimentando nuove avventure, esperienze mentali e fisiche, riportate in musica: note e parole incise su disco.

Quest’album è un invito continuo a perdere l’orientamento, a perdersi per ritrovarsi, mettendo da parte le coordinate, partenza e punto d’arrivo, riferimenti e tempi di percorrenza.

Lose The Map, Find Your Soul è l’invito a crearsi uno spazio, mentre si è seduti a gambe incrociate sul divano.