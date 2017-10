Il giro del mondo in 5 tracce: una playlist esclusiva di Nickodemus

Nickodemus (al secolo Nick De Simone, origini siciliane) è uno storico disc jockey newyorkese, uno che gioca coi dischi in giro per il mondo sin dai primi anni 90.

Come producer, dj e boss della Wonderwheel ha saputo raccogliere e reinterpretare in musica quel calderone di popoli e culture che è la Grande Mela, facendosi originale promotore di una dance music trascinante e solare, contaminata da sonorità tropicali, profonde influenze latine e chiari riferimenti afrocentrici: “suoni di un altro mondo ma con l’obiettivo di essere la musica di tutto il mondo”.

Dal 1998 il suono nome è indissolubilmente legato al progetto “Turntables on…”, party-pilota di culto sull’Hudson a New York, a base di funk, afrobeat, nu tropical, hip hop, house e global music, poi ‘esportato’ in tutto il mondo, da Barcellona al Cairo, da Parigi a Londra, sino a Dubai.

Il suo primo album da produttore è del 2006, si intitola ‘Endangered Species’ ed esce per la Eighteenth Street Lounge Music, meglio nota come ESL, l’etichetta dei Thievery Corporation, tanto per intendersi.

Ma forse il disco che segna meglio la sua cifra stilistica peculiare è ‘Sun People’, un tripudio di funk, jazz, hip hop, latin e afro-beat confezionato assieme a Groove Collective, Antibalas, Tortured Soul e Quantic.

I suoi servigi da producer sono regolarmente richiesti da artisti fondamentali come Afrika Bambaata e lo stesso Quantic, quelli da remixer da nomi come Bebel Gilberto e Astor Piazzolla, mentre le sue tracce sono in più di 100 compilation e nelle colonne sonore di film e serie Tv come: Battle in Seattle, Sex in the City, Dancing With the Stars, True Blood…

La Wonderwheel Recordings è la sua etichetta personale, diretta emanazione dello spirito global che, da sempre, contraddistingue le sue selezioni musicali. Alsarah and the Nubatones, Novalima, The Spy from Cairo, Chancha Via Circuito, Nicola Cruz sono solo alcuni degli artisti usciti sotto questo marchio che all’Italia riserva sempre una attenzione particolare: Dj Khalab, Populous e i romani Randomized Coffee sono, infatti, punte di diamante del roster.

Approfittando del fatto che il suo quarto album di studio vedrà la luce a brevissimo e che le sue prossime vacanze le passerà a Firenze, dove ci regalerà una sorta di “Turntables on Rifredi” allo spazio BUH!, ad inaugurare la nuova stagione di Rooty ci siamo fatti regalare una playlist di 5 tracce ‘inspirational’ che ognuno dovrebbe conoscere:

Testo di Andrea Mi