Chi sono i Cactus? Scoprilo con il video di Dull Gaze

“Dull Gaze” è quando ci si sente irritati da una situazione, un disagio che deriva da una persona accanto o l’incapacità di saper dire la parola giusta. I suoni compulsivi dei campionatori, arpeggiatore destabilizzante e i continui cambi ritmici combattono tutto ciò.

Lo descrivono così i Cactus? il brano Dull Gaze, che anticipa l’EP in uscita quest’autunno.

La traccia ha anche un video che consigliamo di guardare qui sotto in anteprima non solo agli amanti della vaporwave ma anche a quelli che vanno pazzi per i synth e le chitarre prepotenti.