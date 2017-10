Ascolta Unfurl di Oliver Spalding

Dopo tre note di questo brano sentirete già tremare tutto, non per chissà quale disastro geologico ma per tutto quello che una voce come quella dell’inglese Oliver Spalding riuscirà a smuovervi.

Partendo dalle spalle, alla spina dorsale, ai puntini che si alzano sulle braccia, al fatto di voler restare sulla punta dei piedi per tutta la durata del brano.

Questo è Unfurl, title track dell’EP di debutto di Oliver Spalding, in uscita a novembre per Monotreme Records, e potete già ascoltarla in anteprima qui sotto.

Il ragazzo è del 1996, tenetelo bene a mente.