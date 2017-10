Guarda Guerra, il primo video di Gigante

Dopo anni in giro per il mondo insieme ai suoi Moustache Prawn, Ronny Gigante ha deciso di intraprendere anche una carriera solista, scegliendo di denominarsi semplicemente con il suo cognome: Gigante. Guerra è il primo singolo e video di questo nuovo percorso che vedrà l’uscita di un album d’esordio il prossimo anno.

In questo primo brano il folk à la Beirut prende la via più oscura del post-punk e della new-wave, con un cantato in italiano molto particolare e suggestivo (la lezione di Iosonouncane non è passata inosservata). Attenzione però: Gigante ha molta personalità e talento nella scrittura, e questo è solo un assaggio del suo potenziale.

Scommessa facile per il 2018.