Il mixato con il meglio dell’R&B degli anni 90 (pt.2)

Più di un annetto fa vi abbiamo proposto un mixato di soli successi R&B dell’epoca d’oro dei 90s.

Per celebrare il traguardo dei tremila ascolti -che sono sempre un bel numero- abbiamo pensato di rincarare la dose e confezionare una seconda parte seguendo le stesse coordinate sonore.



Mixed by Tony D’Onghia

Tracklist:

BOYZ II MEN- Let´s Get It On

D´ANGELO- Brown Sugar (C J Mackintosh remix)

MINT CONDITION feat PHIFE- Let Me Be the One (Ummah remix)

TOTAL- No One Else (R&B remix)

USHER- My Way (JD´s remix)

TLC- No Scrubs

TAMIA- So Into You

GROOVE THEORY- Tell Me

HORACE BROWN feat. JAY-Z- Things We Do For Love (Eddies F’s remix)

BLACKSTREET feat. OL DIRTY BASTARD- The Fix

JENNIFER LOPEZ- If You Had My Love (Dark Child remix)

GINUWINE- When Doves Cry

JODECI- Freek´n´You

AALIYHA- Are You That Somebody

MISSY ELLIOTT- Sock It 2 Me

MONICA- The First Night (So So Def remix)

TONI BRAXTON- He Wasn´t Man Enough

LAURYN HILL- Lost Ones (remix)

SHAI feat. JAY-Z-I Don’t Wanna Be Alone (Marley Marl remix)

BROWNSTONE-If You Love Me (Characters Funk remix)

ANGIE STONE-Life Story (Full Crew Hip Hop Mix)

MARIAH CAREY-Honey (Bad Boy remix)

LIL KIM- Not Tonight (Ladies Night remix)

FAITH EVANS feat. FATMAN SCOOP- Love Like This

QUEEN PEN- All My Love

MAXWELL- Sumthin´Sumthin´

BRANDY feat. MASE- Top Of the World

MARY J BLIGE- Real World (Hip Hop remix)

SWV- Anything (Old Skool version)

JADE- Don´t Walk Away

JANET JACKSON- That´s The Way Love Goes

NEXT- Too Close

TINA MOORE- Never Gonna Let You Go

ANOTHER LEVEL- Be Alone No More

DONELL JONES feat LEFT-EYE- U Know What´s Up

LUCY PEARL- Dance Tonight (Linslee Campbell remix)

JERMAINE DUPRI feat. MARIAH CAREY- Sweetheart

ERYKAH BADU- Bag Lady (Cheeba Sac remix)

BONE THUGS-N-HARMONY-Tha Crossroads (DJ U-Neek’s Mo Thug remix)

NEW EDITION- Can You Stand The Rain (Quiet Storm Mix)