Dopo la release del loro debut album Yes Lawd! Anderson .Paak e Knxwledge ritornano con il progetto hip-hop soul NxWorries per annunciare Yes Lawd! Remix che uscirà via Stones Throw Records il 17 novembre.

L’album di remix sarà prodotto da Knxwledge e qui puoi già ascoltarne uno: Best One.

Ti ricordi quando lo scorso Aprile te ne avevano già fatto ascoltare un pezzetto alla fine del video di Scared Money? Bene, ora puoi ascoltare il remix per intero.