Come non tutti sanno, Roy Blair è un ragazzo di Los Angeles di cui avevamo già parlato in passato: affiliato della Brockhampton, ma strettamente indipendente, ha alle spalle un EP di grande qualità, Sunsets, e all’inizio dell’anno aveva annunciato che in estate sarebbe uscito il primo album ufficiale (ma così non è stato).

In attesa della vera pubblicazione del disco, godetevi questo nuovo piccolo gioiello: