Antitesi Mixtape for Elastica Records & DLSO

Ed eccoci con un altro appuntamento con i suoni di Elastica Records: questa volta a confezionarci un esclusivo mixtape è Antitesi.

Per buona parte del mix, vi sono delle sonorità molto morbide, che non suonano come le tracce di Burial, ma piuttosto possono ricordare, le atmosfere dei jazz-bar.

Dopo la prima metà, si passa a uno stile più Dub, con bassi profondi, ritmiche più semplici e atmosfere sature di riverberi, per poi finire con la dubstep più classica, carica di reece-bass che creano il groove principale della traccia.