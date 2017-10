About Sabrina Claudio

Queste giovani promesse dell’ R&B, così come dell’hip-hop o del pop, oramai sono sempre più giovani.

Sabrina Claudio ha 21 anni e viene da Miami: ha già pubblicato un primo EP di 7 brani, Confidently Lost, all’inizio di quest’anno, ed ora è fuori con un vero e proprio album: About Time, un viaggio sensualissimo dall’R&B al soul, alla bossanova.

Ma andiamo per gradi.

Sabrina Claudio è mezzo cubana e mezzo portoricana e cresce con l’attitudine, peraltro ballerina, a cose come la salsa e il merengue, tant’è che in un’intervista a Vogue dice: Dancing was what I thought I would be doing for the rest of my life.

Ma evidentemente non era così che doveva andare.

Perché a 14 anni inizia a fare cover su Youtube di brani come Female Energy di Willow Smith o Heaven di Beyoncé che già lasciano intravedere un bel po’ di talento

E quindi lascia Miami per Los Angeles, dove prende vita il primo EP Confidently Lost che è un po’ come il vestito di seta che indossa nel video della title track: morbido, fluido, seducente.

Ma più che la release dell’EP, è l’uscita di Unravel Me e del remix del singolo Belong To You (in featuring con il rapper 6LACK) che fa drizzare le antennine al pubblico più attento.

Collaborazione, quest’ultima, che le fa guadagnare un altro importantissimo traguardo: l’apertura (con band al seguito) del FREE 6LACK TOUR.

Ora, a poche settimane dall’uscita del suo album di debutto, Sabrina Claudio è l’artista R&B numero 1 su iTunes.

It is crazy! I don’t typically look at charts, but this chart, I am most proud of with my genre. I worked really hard on this project. So, to have that type of feedback is extremely rewarding.

Diciamo pure che lei ha un po’ tutte le carte in regola per essere scommessa vincente 2018: ha una voce avvolgente e magnetica, anche un certo stile tutto suo. Poi bellezza e padronanza del corpo quasi sfacciate.

Tra i suoi artisti di riferimento ci sono SZA, Khalid e Daniel Caesar ma, in una recente intervista a Billboard, ammette pure che le sue influenze abbracciano i generi più disparati: I get influenced by honestly anything, whether it be artists or sounds, or certain production, (it inspires me). It is not anything in particular.

A questo punto non vi resta che abbandonarvi a quest’ascolto vibrante, ipnotico e sinuoso di About Time e scommettere, come noi, su di lei.