SZA sta lavorando a un album coi Tame Impala e Mark Ronson

Lo ha detto a un’intervista al Los Angeles Times: ci sarà un album di SZA con le collaborazioni di Mark Ronson e i Tame Impala.

I’m making an album with Tame Impala and Mark Ronson. When you try to label it, you remove the option for it to be limitless. It diminishes the music.

Non sappiamo nulla di più se non che sarà un progetto che vuole evitare a tutti i costi di essere intrappolato in definizioni e precise categorie musicali.

Tutto quello che vuoi, SZA: l’importante è che arrivi prima di subito.