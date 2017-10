Una chiacchierata con Capstan per prepararci alla data italiana del Jay Dee Made This

Tutti a lamentarsi sempre per qualsiasi cosa: “e non viene il tal artista in Italia”, “e il tal artista non viene mai nella mia città, ma vanno sempre tutti a Milano”, “eh, il tal artista viene nella mia città ma proprio quel giorno ho la cena di rimpatriata con gli ex collezionisti di carte da burraco segnate”, e via dicendo.

Ma oggi è giunto il momento di gioire, ragazzi!

J Dilla, oltre ad averci allietato con la sua musica, questa volta ci dà l’occasione di fare una gita in una splendida città che non è Milano e neanche una capitale europea.

In esclusiva per l’Italia, venerdì 27 ottobre, il Jay Dee Made This tour toccherà Verona, che, dopo aver ospitato l’unica data italiana del tour di Anderson .Paak & The Free Nationals, credo stia mirando a diventare la nuova capitale dell’hiphop.

A festeggiare con noi il musicista di Detroit ci penseranno i suoi amici Frank-n-Dank e T3 degli Slum Village, suo cugino Que D e suo fratello Illa J.

Sì, tutti insieme in una serata per celebrare J Dilla. Sono già tutto emozionato.

Qui trovate le info della serata ed i biglietti sono acquistabili qui

L’apertura del live dei regaz del Michigan sarà affidata a Capstan, mc e dj veronese, a cui abbiamo fatto qualche domanda.

Ciao Cap, prima di tutto: ma ti rendi conto di che occasione straordinaria ti capiterà tra una manciata di giorni? Come sei preso?

Da dio, avere la possibilità di aprire alcuni tra i miei artisti preferiti e per di più nella mia città è per me un vero onore. Ho preparato un live bello serrato con Dj Worry, farò un po’ di pezzi miei coinvolgendo anche i miei soci di sempre Zampa e Sonbudo, e presenterò in anteprima alcuni inediti di un disco nuovo in collaborazione con Re-Tko e Non Dire Chaz.

Raccontaci qualcosa di ciò che vedremo venerdì sera: abbiamo qualche anticipazione di quello che sarà lo spettacolo o sarà tutto una sorpresa?

Non voglio spoilerare niente, posso solo dirvi che sono andato a beccarli alla prima data del tour a Londra e il loro show è una bomba! Per gli amanti di J Dilla è un’occasione davvero imperdibile.

Nell’underground della scena dei rapper con il livello di street credibility più alto della storia dell’hiphop (😜🙃 ) si vocifera che stai lavorando ad un ep/disco con Dank di Frank-n-Dank (!!!). Sono solo pettegolezzi o c’è qualcosa di vero dietro a queste chiacchiere?

Mi sa che i tuoi goons ti hanno dato la soffiata giusta :D

È tutto vero, ho un ep in cantiere con Dankery Harv del leggendario duo Frank-n-Dank, roba che se me lo dicevi due anni fa non ci credevo neanch’io. Abbiamo praticamente ultimato il mixaggio, ad opera di Luca “Manny” Mani, e mi sto muovendo per pubblicarlo nel migliore dei modi.

Come hai conosciuto Dank e com’è nata la collaborazione?

Nel 2016 Frank-n-Dank sono venuti a Verona per un live, e ho avuto la fortuna di fargli un po’ da Cicerone nella mia città. Tra un blunt e l’altro gli ho fatto sentire un po’ di pezzi, Dank si è gasato e mi ha detto di mandargli un po’ di roba per fare qualcosa assieme. Lì per lì non ci ho creduto molto, ma per non saper né leggere né scrivere un paio di giorni dopo gli ho mandato una cartella di beats. Tempo una settimana apro la mail e mi trovo alcune strofe sue sui beat che gli avevo mandato, sono completamente sballato e ho iniziato a scrivere come un pazzo, finche non ci siamo trovati con un tot di pezzi assieme.

Di chi sono i beats che faranno da tappeto alle vostre liriche? Come li avete scelti?

Inizialmente ho fatto una selecta dei beats che avevo a disposizione, scegliendo quelli su cui secondo me avremmo reso di più entrambi, poi me ne sono fatti mandare altri dai miei producers di fiducia e abbiamo scritto su alcuni di questi.

Alla fine, i beats che sono finiti nel disco sono di Non Dire Chaz, Jimbo DaPot e Dee Zee the Mojomatic.

Molto probabilmente alcune persone verranno a Verona per la loro prima volta grazie a questo concerto e magari coglieranno l’occasione per passarci il fine settimana. Tu che sei un local della città scaligera, cosa consiglieresti loro di fare? Cosa c’è da non perdere assolutamente?

Passare il weekend a Verona City, o V.C. come amiamo chiamarla noi, è sicuramente un’ottima idea. Partirei con un giro del centro per vedere le classiche bellezze veronesi, e da appassionato di basket e streetwear consiglio un giro da Double Clutch e da Move Shop.

Per una serata da veri locals direi aperitivo al Grande Giove o al Pedrotti, cena all’Osteria da Morandin e dopo cena a Rocket Radio, tutti posti in cui troverete bella musica e good vibes. Cap Approved

Siamo giunti ai saluti: oltre a Dj Worry e Blafu (che chiuderanno la serata con un djset), fa i props a chi vuoi tu!

In primis mad props a Marco e Jacopo di Step in the Arena che hanno reso possibile questo evento e shouts a tutti i bro di V.city e alla Bootay Inc. crew.

Bella DLSO!