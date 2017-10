Superman è il nuovo video dei BELIZE: te lo raccontiamo in 5 gif

È da un po’ che abbiamo a cuore i BELIZE: è per questo che abbiamo fatto il tifo per loro a X Factor e continuiamo a farlo soprattutto fuori dal programma.

Perché questi ragazzi c’hanno talento: con Pianosequenza sono arrivati alla numero 1 di Spotify Viral 50 (e Manuel Agnelli muto) e ora, con questo nuovo brano + video non fanno che confermare quanto abbiamo pensato fin dal primo giorno.

Il video di Superman è fighissimo ed è girato da Giacomo Fumagalli (Aloha Project):

Il video di Superman non è assolutamente didascalico rispetto al testo. Ho scelto una rapidissima sequenza di riferimenti a luoghi e personaggi della cultura popolare, spesso decontestualizzati, per esprimere il senso di incertezza che traspare dal brano.

Superman è un supereroe che ha perso l’interesse nelle proprie responsabilità e di salvarci non ne ha voglia.

Ha dimenticato i propri valori nel mare di distrazioni accessibili in questo periodo storico. Le immagini che vediamo nel video sono solo una microscopica porzione del bagaglio culturale che possediamo e in esso è quasi impossibile determinare quali siano fondamentali per il nostro percorso.



Ecco quindi che il Partenone è in qualche modo equiparato a Kermit dei Muppets e i grandi capolavori dell’arte sono messi sullo stesso piano della pornografia.

Il videoclip che ho realizzato non vuole in alcun modo essere critico o demonizzare questa situzione; è semplicemente una mia personalissima interpretazione del testo.



Il video è concepito in modo che chiunque possa divertirsi a riconoscere elementi familiari e, possibilmente, scoprirne di nuovi per arricchire quel bagaglio e di non perderlo lungo la strada come ha fatto Superman

Lo guardi qui sotto e poi te lo riassumiamo in 5 gif

Ecco le 5 curiosità che, siccome sei distratto, non avrai notato.

I tre membri del Ku Klux Klan al posto della croce hanno il logo del Gay Pride



Le luci della parete di Stranger Things vanno a comporre il nome “Aloha” il regista del video



Il logo di Play Boy ha una lacrima dovuta alla recente scomparsa del fondatore Hug Hefner



Sul casco di Thomas Bangalter dei Daft Punk compare la scritta “Completamente”



Il gatto cinese tiene in mano una moneta con scritto “Send Nudes”



E poi c’è anche un frame che probabilmente avranno colto solo i super fan: questo con il profilo di Riccardo, il cantante della band, che riprende il video del 2014 dei Belize “Due” feat. Disa